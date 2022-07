Domani Roma in Portogallo, Mancini: “Zaniolo non perda altro tempo”. Risale Dybala

I giallorossi partiranno nel pomeriggio per la seconda fase del ritiro in Algarve. La Juve pronta all'offerta per Zaniolo e la Joya è l'indiziato numero uno per sostituirlo. Totti e Ilary si separano: è ufficiale

Siamo entrati nella fase calda, anzi bollente, dell'estate della Roma perché ora si decidono le sorti del mercato e quindi della prossima stagione. Domani si partirà per il ritiro portoghese, poi c'è la questione cessioni e lo sprint per il delisting mentre gli abbonamenti continuano a volare. Oggi sono tornati anche i nazionali, da Rui Patricio ad Abraham, che si sono aggregati appunto a ridosso della partenza per l'Algarve. Un ritiro anche quello blindatissimo, ma con le sei amichevoli che saranno visibili su Dazn comprese quelle con Tottenham e (molto probabilmente) Shakhtar. Oggi è stato anche il giorno di Zeki Celik, che si è presentato in conferenza stampa: il turco ha spiegato la scelta di arrivare a Roma ("Sentivo che è il posto giusto per alzare l'asticella, dove sarei stato felice. E lavorare con Mourinho è una grande motivazione"). Non solo, perché l'ex Lille ha raccontato anche il consiglio di Under, che lo ha incoraggiato ulteriormente a scegliere i giallorossi.