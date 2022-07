Roma, ecco la settimana più calda tra Portogallo, mercato, Borsa e abbonamenti

Tra Trigoria, l’Algarve, la Borsa a Milano e gli affari di Pinto in giro per l’Europa. Il Caronte giallorosso si aggira ovunque e prepara una settimana bollente. Di quelli da restare incollati agli schermi. Iniziamo dalle certezze: domani la Roma partirà per il ritiro in Portogallo, dove Mourinho finalmente potrà allenare anche i nazionali tornati oggi a Trigoria dalle vacanze. In Algarve, i giallorossi affronteranno un serie di amichevoli per preparare al meglio la nuova stagione: il 13 luglio, ci sarà già la partita d'esordio contro il Sunderland all'Estadio Municipal de Albufeira. Tre giorni dopo, la squadra di Mourinho affronterà il Portimonense, sempre ad Albufeira. Ma non ci saranno solo le amichevoli a impegnare la testa del tecnico. Durante il ritiro, Mou spera di accogliere nuovi innesti. E la chiave per sbloccare il mercato in entrata dei giallorossi ha un nome e un cognome: Nicolò Zaniolo. Se il giocatore verrà ceduto allora la Roma potrà rinforzarsi a dovere per costruire una squadra che possa lottare per un posto per qualificarsi alla prossima Champions League. Per sostituire il numero 22 la prima scelta è Paulo Dybala, tornato vicino in queste ore dopo un possibile incontro tra le parti. La Joya sarebbe il boom che si aspetta lo Special One, la spalla ideale di Abraham. Poco dietro ecco Wilfried Zaha del Crystal Palace, anche lui gradito da Mou. La società poi spera in settimana di avere Davide Frattesi del Sassuolo al più presto. Le parti sono tornate vicine. In caso dovesse saltare di nuovo tutto pronto assalto ad Aouar o Saul. In uscita intanto si muovono con maggiore rapidità i flussi per Veretout e Kluivert.