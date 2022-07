Roma, le amichevoli estive in onda su DAZN

Gli appassionati giallorossi potranno seguire in streaming le partite contro Sunderland, Portimonense, Sporting e Nizza

La prima partita ufficiosa della nuova Roma è stata blindata, ma per quelle che verranno non sarà così. Le amichevoli estive in Portogallo contro Sunderland (il 13 luglio), la Portimonense (il 16), lo Sporting (il 19) e il Nizza (il 23) saranno, infatti, visibile su DAZN, dicono dal Tempo.