C’è ottimismo per Frattesi grazie a Missori

Nonostante il tecnico dei neroverdi, Dionisi, spera che tutti i big rimangano, la trattativa non si ferma e c'è ottimismo per la chiusura: il giocatore, che Mourinho avrebbe voluto già a disposizione per il ritiro in Portogallo, vuole tornare nella Capitale, ed il Sassuolo potrebbe abbassare le richieste economiche. Inoltre Pinto potrebbe inserire un altro giovane (Missori su tutti) nell'accordo, oltre a Volpato.