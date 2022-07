La Fiorentina pensa a Kumbulla come possibile sostituto di Milenkovic

Il club viola si era interessato per Le Normand del Real Sociedad, ma le richieste troppo alte hanno fatto spostare l'attenzione nuovamente sul difensore albanese della Roma

Vista la possibile partenza di Milenkovic, la Fiorentina è alla ricerca di un nuovo difensore. Ecco dunque che rispunta un vecchio pallino di Pradè: Marash Kumbulla come possibile rinforzo. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Nazione, la prima scelta doveva essere Le Normand della Real Sociedad, ma la richiesta del club di 23 milioni di euro, è decisamente alta e non basterebbe il tesoretto dall’eventuale cessione del centrale serbo. Per questo motivo potrebbe tornare d’attualità il nome del difensore albanese della Roma, che la squadra aveva già puntato quando giocava all’Hellas Verona.