Mercato: Roma interessata a Fekir del Betis, ma servono 35 milioni

La Roma è interessata a Nabil Fekir, trequartista del Betis. L'allenatore giallorosso, José Mourinho, si sarebbe mosso in prima persona con l'entourage del giocatore, ma c'è anche la concorrenza del Milan. Secondo quanto riportato da goal.com, tuttavia il club capitolino è quello che per ora è in vantaggio per accaparrarsi il francese. Gli spagnoli però chiedono una cifra altissima: circa 35 milioni di euro, soldi che né la Roma né i rossoneri sono intenzionati a spendere. Il classe '93 però il 18 luglio compirà 29 anni e l'età potrebbe essere un fattore per far abbassare il prezzo del suo cartellino.