Roma, da domani in vendita i biglietti per i match con Cremonese e Monza

Manca più di un mese all'inizio della Serie A, ma il clima campionato si fa già sentire. La Roma ha infatti reso note le info per la vendita dei biglietti per le prime due gare all'Olimpico degli uomini di Mourinho, con due neopromosse come Cremonese (lunedì 22 agosto ore 18.30) e Monza (martedì 30 agosto ore 20.45). La nota ufficiale dl club giallorosso: "Due saranno le fasi di vendita per le sfide di Serie A: una riservata agli abbonati Plus 2022-23, l'altra aperta a tutti. A partire dalle ore 12 di martedì 12 luglio, gli abbonati Plus per la stagione 2022-23 potranno esercitare il diritto di prevendita per l’acquisto di biglietti extra. Per esercitare la prevendita solo online, sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di 2 biglietti in un’unica transazione. Gli abbonati Plus potranno accedere al servizio di rivendita del proprio tagliando, tramite app Il Mio Posto, a partire da lunedì 1 agosto 2022. La vendita libera avrà inizio alle ore 12 di mercoledì 13 luglio. Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti, per singola transazione. Per tutto il periodo di vendita, gli abbonati Plus 2022-23 potranno usufruire di un prezzo dedicato, per l’acquisto di biglietti aggiuntivi, anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento".