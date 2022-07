Roma, nuovi contatti con Dybala: ora il colpo è più vicino

Mourinho vuole la Joya, ma l'affare è legato all'uscita di Zaniolo

Redazione

La Roma non ha dubbi: in caso di cessione di Nicolò Zaniolo, l'obiettivo numero uno per sostituirlo è Paulo Dybala, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica.

I contatti tra le parti sono ripresi in questi ultimi giorni ed ora la trattativa è caldissima. José Mourinho vuole il calciatore argentino ed in questo momento i giallorossi sono in vantaggio per la Joya, superando anche la concorrenza di Manchester United, Napoli (che ha chiesto solamente informazioni) ed Inter.

La società nerazzurra non riesce a chiudere l'affare perché Edin Dzeko ed Alexis Sanchez fanno muro ad un eventuale addio e bloccano l'eventuale arrivo di Dybala. La Roma, quindi, ne ha approfittato: non disputerà la Champions League, ma tratterebbe il calciatore come un re ed il progetto dei Friedkin è sempre più ambizioso.

Intanto la Juventus aspetta la cessione di Matthijs De Ligt prima di affondare il colpo per Zaniolo. Tiago Pinto non prenderà in considerazione offerte con contropartite tecniche, motivo per cui a Torino stanno studiando la formula più vantaggiosa. L'addio del numero 22 giallorosso spalancherebbe le porte a Dybala, che guadagnerebbe 6 milioni più bonus a stagione. Rimangono diversi nomi sullo sfondo come Domenico Berardi e Goncalo Guedes, ma nei piani della Roma c'è l'argentino.