Roma, i nazionali tornano a Trigoria. Vina e Rui Patricio si fermano con i tifosi

Si torna a casa. Oggi è giornata di rientri a Trigoria per i calciatori della Roma che sono stati impegnati nelle rispettive nazionali nei primi giorni di giugno. Mourinho e Tiago Pinto sono arrivati al centro sportivo intorno le 8 e domani è prevista la partenza per il Portogallo dove sarà svolta la seconda fase del ritiro fino al 24 luglio (in programma quattro amichevoli). I primi calciatori ad arrivare al Fulvio Bernardini sono stati Vina e Rui Patricio. I due si sono fermati qualche istante davanti ai cancelli d'entrata assieme a una cinquantina di tifosi per scattare selfie e autografare maglie. Poco dopo sono arrivati anche Pellegrini e Mancini e successivamente Veretotut e Ibanez. Infine Zaniolo, El Shaarawy, Shomurodov, Spinazzola, Cristante, Karsdorp e l'ultimo acquisto giallorosso Celik che oggi alle 14 sarà presentato in conferenza stampa.