Disfatta Roma nel derby, furia social: “Fonseca out, si dimetta subito. Peggio solo Oronzo Canà” – FOTO

La Roma sprofonda nel derby contro la Lazio e perde 3-0 una partita mai in discussione. Il trend con le big del campionato diventa sempre più impietoso con Paulo Fonseca, che nel confronto con il collega Inzaghi esce con le ossa rottissime. E sui social scoppia la rabbia furiosa dei tifosi giallorossi, proprio alcune ore dopo aver sommerso la squadra di affetto a Trigoria. Così a spopolare è l’hashtag #FonsecaOut: i sostenitori romanisti se la prendono con l’allenatore portoghese: “È una vergogna”. Alcuni danno al tecnico addirittura un ultimatum: “Se si fanno meno di 6 punti con Spezia e Verona #FonsecaOut”. L’ex Shakthar viene attaccato su tutti i fronti: “Squadra semplicemente guidata da un inadeguato e mediocre allenatore”, o ancora “Se è onesto come dice dopo stasera dovrebbe chiedere scusa e dimettersi”.

Lazio-Roma, sui social impazza il #FonsecaOut: “Inadeguato e mediocre, deve andare via”

Sul banco degli imputati la poca cattivera mostrata dalla squadra e quindi trasmessa da Fonseca: “Inadatto, non riesce a dare niente ai suoi calciatori. Oggi, come in tante altre partite, c’era solo gente che passeggiava. È il momento delle decisioni serie. Se vogliamo salvare la stagione deve andare via”. Anche i numeri nei tiri in porta non lasciano scampo alla Roma e al suo allenatore: “Non è accettabile perdere un derby senza mai tirare in porta. Il problema non è tanto l’assenza di gioco, ma l’assenza di carattere e di motivazione. Sotto questo profilo il confronto tra Fonseca e Inzaghi è imbarazzante”. In tantissimi chiedono al portoghese di ‘sloggiare’: “Peggio di lui solo Oronzo Canà”.