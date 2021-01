Fonseca, con le grandi è un disastro: in 18 sfide soltanto 3 vittorie

Annientata sotto tutti i punti di vista. La Roma esce con le ossa rotte da un derby in cui la Lazio ha dominato in lungo e in largo, dilagando nel punteggio e ridimensionando forse definitivamente le ambizioni dei giallorossi. Un secco 3 a 0 che sancisce, ancora una volta, l’enorme difficoltà incontrata da Dzeko e compagni contro le squadre di alta classifica. La reazione di nervi arrivata nell’ultimo impegno contro l’Inter stavolta non c’è stata: nel derby si è vista una Roma sfaldata, in ritardo di condizione e incapace di creare pericoli agli avversari.

Saranno davvero tanti gli aspetti su cui Fonseca dovrà riflettere, a cominciare dall’incapacità della squadra di vincere contro le grandi del nostro campionato da quando il portoghese siede sulla panchina giallorossa. Salgono infatti a 8 le sconfitte nei big match, con 7 pareggi e soli 3 successi, per una media complessiva inferiore al punto partita. L’ultima gioia in uno scontro diretto resta ancora l’inutile successo ottenuto contro la Juventus nell’ultima gara della passata stagione. Dati che configurano una situazione drammatica, ormai impossibile da insabbiare con gli ottimi risultati ottenuti contro squadre della parte destra della classifica.