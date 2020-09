Dimarco: “Mai visto un tiro finito prima sulla traversa e poi sul palo…”

Dimarco ha parlato al termine del match tra Verona e Roma, finito 0-0. Ecco le sue parole:

DIMARCO A DAZN

Sulla traversa-palo cosa hai pensato?

Penso di non aver mai visto un tiro che va sulla traversa e poi sul palo interno. Ci riproverò alla prossima partita.

Sulla partita

Per come giochiamo ho più possibilità di fare gol e assist, è anche merito della squadra.

Verona è il posto giusto per crescere?

Non avevo mai avuto continuità in una squadra, cambiavo sempre dopo un anno. Ho deciso di rimanere qui per dare seguito a quanto fatto con il mister già lo scorso anno.