Diawara celebra la fine del Ramadan: “Eid Mubarak” – FOTO

“Eid Mubarak” scrive Diawara sul proprio profilo Instagram. Tradotto sarebbe un augurio di buone feste per la fine del Ramadan e dunque la fine del digiuno. Domani, invece, Amadou sarà regolarmente a Trigoria per la ripresa degli allenamenti dopo il giorno di riposo concesso oggi da Fonseca. La Roma ripartirà con gli allenamenti collettivi nella speranza che giovedì possa uscire anche una data per la ripresa della Serie A dall’incontro tra il Ministro Spadafora e le istituzioni del calcio. Diawara, intanto, è ormai abile arruolato: lo stop forzato di due mesi ha aiutato il centrocampista a recuperare al meglio dall’infortunio al menisco.