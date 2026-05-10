Derby, parla il Questore Massucci: “Spostarlo a lunedì è una scelta di buon senso”

L’orario e il giorno del derby tra Roma e Lazio restano uno dei temi più caldi di questi giorni. Dopo l’ipotesi iniziale della domenica alle 12.30, nelle ultime ore è emersa una nuova possibilità: lo spostamento a lunedì alle 18. Sull’argomento è intervenuto il Questore di Roma, Roberto Massucci, che a margine della partenza della Race for the Cure al Circo Massimo ha sottolineato come la gestione dell’ordine pubblico sia sempre una priorità, ma anche come servirebbe una valutazione di buon senso. “Premesso che siamo attrezzati per gestire qualsiasi situazione, anche eventi complessi in concomitanza, mi sembrerebbe di buon senso non far giocare nello stesso giorno degli Internazionali di tennis, che sono diventati un evento mondiale, e una partita altrettanto importante come il derby”, ha dichiarato Massucci, come riportato da AGI. Il Questore ha poi aggiunto un passaggio sul contesto generale della città: “Roma è una città che è sempre uguale a se stessa. L’anno scorso abbiamo gestito probabilmente l’anno più difficile degli ultimi trent’anni, ma anche quest’anno si stanno presentando nuove sfide. Le piazze sono sensibili a ciò che accade nel mondo e nel Paese, e il nostro lavoro per l’ordine pubblico resta un grande impegno”.