Gasperini prepara la rivoluzione scouting: in lizza il nome di Michele Fratini

L’arrivo del nuovo direttore sportivo resta la priorità, non ci sono dubbi. La Roma dovrà individuare una figura capace di integrarsi con le idee di Gasperini. Si è raffreddatala pista che porta a Giovanni Manna, mentre al momento in pole sembra esserci D'Amico. Ma non è l’unico tema sul tavolo. All’interno della società, infatti, diversi settori dovranno essere rivalutati, a partire dal reparto scouting. Come riportato da Il Messaggero, Gasperini starebbe spingendo anche per una profonda riorganizzazione in quest’area. Tra i nomi in lizza c’è quello di Michele Fratini, premiato per due anni consecutivi come miglior talent scout italiano e già seguito dalla Roma lo scorso anno. “Se mi chiama Massara, volo”, aveva dichiarato un anno fa. La volontà non è cambiata, ma a fare la differenza sarà chi, questa volta, alzerà il telefono per la chiamata decisiva.