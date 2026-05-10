Un derby che può cambiare il volto di un’intera giornata di Serie A. Non solo per il peso della sfida tra Roma e Lazio, ma anche per le possibili conseguenze sul calendario del campionato. L’ipotesi che il derby possa essere giocato lunedì alle 18 rischia infatti di trascinare con sé quasi tutta la 37a giornata. Il motivo è legato alla regola della contemporaneità introdotta dalla Lega nelle ultime due giornate: le squadre coinvolte nella corsa agli stessi obiettivi - Scudetto, Europa e salvezza - devono giocare allo stesso orario. Se venisse confermato il derby nel tardo pomeriggio di lunedì, gran parte del campionato sarebbe costretta ad adeguarsi. In contemporanea con Roma-Lazio dovrebbero infatti disputarsi anche Juventus-Fiorentina, Como-Parma, Atalanta-Bologna, Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese, Milan-Genoa e Napoli-Pisa.
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forzaroma news as roma Il derby trascina la Serie A: nove gare potrebbero giocarsi di lunedì. Il motivo
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Il derby trascina la Serie A: nove gare potrebbero giocarsi di lunedì. Il motivo
L'orario della stracittadina tiene in sospeso l'intera Serie A
In totale sarebbero nove partite giocate nello stesso momento, con l’unica eccezione di Inter-Verona, sfida che non ha implicazioni dirette sulla classifica. Molto dipenderà comunque dai risultati di questo turno. Il Napoli, ad esempio, con una vittoria col Bologna, sarebbe già certo della qualificazione in Champions e uscirebbe dal gruppo delle squadre coinvolte nella contemporaneità. Discorso simile anche per la finale di Coppa Italia: in caso di successo della Lazio, potrebbe cambiare pure il peso europeo di Atalanta-Bologna. Al momento, però, è il derby della Capitale a tenere in sospeso l’intera Serie A. Martedì la decisione ufficiale.
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