Il derby trascina la Serie A: nove gare potrebbero giocarsi di lunedì. Il motivo

Un derby che può cambiare il volto di un’intera giornata di Serie A. Non solo per il peso della sfida tra Roma e Lazio, ma anche per le possibili conseguenze sul calendario del campionato. L’ipotesi che il derby possa essere giocato lunedì alle 18 rischia infatti di trascinare con sé quasi tutta la 37a giornata. Il motivo è legato alla regola della contemporaneità introdotta dalla Lega nelle ultime due giornate: le squadre coinvolte nella corsa agli stessi obiettivi - Scudetto, Europa e salvezza - devono giocare allo stesso orario. Se venisse confermato il derby nel tardo pomeriggio di lunedì, gran parte del campionato sarebbe costretta ad adeguarsi. In contemporanea con Roma-Lazio dovrebbero infatti disputarsi anche Juventus-Fiorentina, Como-Parma, Atalanta-Bologna, Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese, Milan-Genoa e Napoli-Pisa.