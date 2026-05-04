Derby alle 12:30, Sarri: “Insulto a Roma, società e tifosi”. Ecco la risposta di Gasp

Il tecnico della Lazio è intervenuto in conferenza stampa al termine della vittoria in rimonta dei biancocelesti contro la Cremonese, commentando anche la (probabile) decisione di disputare il derby contro la Roma alle 12:30 in virtù della contemporaneità con la finale degli Internazionali BNL d'Italia in programma sul Centrale del Foro Italico alle 17. Di seguito le parole di Maurizio Sarri: “Le date degli Internazionali si sanno da due anni, che le gare si devono giocare in contemporanea nelle giornate finali pure. Se chi fa il calendario in Lega non capisce questa cosa, deve dare le dimissioni subito. A inizio stagione abbiamo fatto il derby a 37 gradi, ora ce lo fanno giocare a maggio alle 12:30. È un insulto a Roma, alle due società romane, ai tifosi e qualcuno deve pagare. Spero che non ci facciano giocare a quell’ora, anche solo chi l'ha proposto se ne deve andare. Sicuramente io non vengo, non vi faccio le interviste per protesta. Vado in panchina poi mi alzo e me ne vado. Vorrei chiedere in Lega perché non hanno fatto giocare Inter - Milan alle 12:30". Nel post-gara del 4-0 rifilato alla Fiorentina dalla Roma, poi, è intervenuto anche Gian Piero Gasperini sul tema dopo che gli erano state riportate le dichiarazioni di Sarri: "Magari piove, che ne sai... (ride, ndr). Il problema è che non ci sono altri orari, nessuno penso sia felice di giocare alle 12.30. Però mi hanno spiegato che giocare di sera non si può per ordine pubblico, di lunedì alle 18 è ancora più brutto, almeno giochiamo domenica. Forse anche in contemporanea con altro dobbiamo giocare. Ma no, ci viene Sarri (a fare le interviste, ndr)".