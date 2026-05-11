Manca meno di una settimana e la situazione legata al derby tra Roma e Lazio rimane bollente. L'ad Luigi De Siervo ha annunciato nelle ultime ore la decisione di giocare la partita domenica 17 maggio alle ore 12:30 in contemporanea con le altre sfide per la Champions. Una scelta che Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, ha criticato e definito senza mezzi termini "assurda". Queste le sue parole all'ANSA: "L'annuncio di De Siervo della Lega Calcio circa l'orario di gioco del derby Roma-Lazio di domenica 17 maggio mi lascia perplesso, per usare un eufemismo. Assurdo prendere una decisione a pochi giorni dalla partita, la cui data si conosceva da molto tempo e in concomitanza con la finale maschile degli Internazionali di tennis. Questa scelta, oltre a essere poco lungimirante, non tiene in minima considerazione le analisi fatte dagli organi di pubblica sicurezza. Sarebbe piu' saggio far giocare il derby lunedì. Trovo brutto demonizzare i tifosi per non aver saputo, in realtà, pianificare prima".
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forzaroma news as roma Derby alle 12:30, parla Rocca: “Decisione assurda. Spero intervenga il Ministro”
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Derby alle 12:30, parla Rocca: “Decisione assurda. Spero intervenga il Ministro”
"L'annuncio di De Siervo della Lega Calcio mi lascia perplesso, per usare un eufemismo. Una scelta poco lungimirante", le parole del presidente della Regione Lazio
Poi, auspicando un intervento di Ministero e Prefetto, ha concluso: "Mi auguro che il Ministro Piantedosi e il Prefetto Giannini intervengano per correggere questa superficiale ed egoistica presa di posizione della Lega Calcio".
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