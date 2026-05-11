Derby alle 12:30, parla Rocca: “Decisione assurda. Spero intervenga il Ministro”

Manca meno di una settimana e la situazione legata al derby tra Roma e Lazio rimane bollente. L'ad Luigi De Siervo ha annunciato nelle ultime ore la decisione di giocare la partita domenica 17 maggio alle ore 12:30 in contemporanea con le altre sfide per la Champions. Una scelta che Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, ha criticato e definito senza mezzi termini "assurda". Queste le sue parole all'ANSA: "L'annuncio di De Siervo della Lega Calcio circa l'orario di gioco del derby Roma-Lazio di domenica 17 maggio mi lascia perplesso, per usare un eufemismo. Assurdo prendere una decisione a pochi giorni dalla partita, la cui data si conosceva da molto tempo e in concomitanza con la finale maschile degli Internazionali di tennis. Questa scelta, oltre a essere poco lungimirante, non tiene in minima considerazione le analisi fatte dagli organi di pubblica sicurezza. Sarebbe piu' saggio far giocare il derby lunedì. Trovo brutto demonizzare i tifosi per non aver saputo, in realtà, pianificare prima".