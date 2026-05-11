Dopo l'annuncio dell'ad Luigi De Siervo, è arrivata l'ufficialità direttamente dalla Lega Serie A. Il derby tra Roma e Lazio si giocherà alle 12:30 di domenica 17 maggio. Di seguito tutti gli orari della 37esima giornata di campionato:
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forzaroma news as roma Roma-Lazio, ora è ufficiale: il derby si giocherà domenica alle 12:30
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Roma-Lazio, ora è ufficiale: il derby si giocherà domenica alle 12:30
La partita sarà in contemporanea con le altre sfide Champions
37ª GIORNATA SERIE A
Domenica 17 maggio 2026, ore 12.30: Roma – Lazio
Domenica 17 maggio 2026, ore 12.30: Como – Parma
Domenica 17 maggio 2026, ore 12.30: Genoa – Milan
Domenica 17 maggio 2026, ore 12.30: Juventus – Fiorentina
Domenica 17 maggio 2026, ore 12.30: Pisa – Napoli*
Domenica 17 maggio 2026, ore 18.00: Inter – Verona
Domenica 17 maggio 2026, ore 20.45: Atalanta – Bologna
Domenica 17 maggio 2026, ore 20.45: Cagliari – Torino
Domenica 17 maggio 2026, ore 20.45: Sassuolo – Lecce
Domenica 17 maggio 2026: Udinese – Cremonese
* = Qualora non si rendesse necessaria la contemporaneità, la gara si disputerà domenica alle ore 18.00
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