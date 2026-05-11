Dopo giorni di polemiche, è finalmente arrivata la decisione finale sul derby di Roma. "Si giocherà domenica alle 12.30 insieme alle altre sfide Champions", questo l'annuncio di Luigi De Siervo, Amministratore delegato della Serie A, che dunque mette fine alla questione. De Siervo ha poi proseguito: "Cercando di tenere insieme, in un punto di equilibrio, tutte le esigenze, dall'ordine pubblico alla finale degli Internazionali di tennis fino alle esigenze di contemporaneità previste per le ultime due giornate di campionato, sono convinto che la soluzione delle 12.30 di domenica, che peraltro come detto riguarderà altre quattro partite, potrebbe contemplare l'interesse di tutti".
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De Siervo annuncia: “Il derby si giocherà domenica alle 12:30”
Il derby tra Roma e Lazio si giocherà dunque lo stesso giorno della Finale degli Internazionali di Tennis così come previsto inizialmente. Tramontata definitivamente la possibilità dello slittamento a lunedì, ipotesi che lo stesso De Siervo ha definito "fantasiosa o impercorribile". Una decisione che di certo non farà felice Maurizio Sarri che nei giorni scorsi aveva dichiarato: "È un insulto a Roma, alle due società romane, ai tifosi e qualcuno deve pagare. Spero che non ci facciano giocare a quell’ora, anche solo chi l'ha proposto se ne deve andare. Sicuramente io non vengo, non vi faccio le interviste per protesta. Vado in panchina poi mi alzo e me ne vado". Diverso invece il parere di Gasperini: "Non ci sono altri orari. Nessuno è felice di giocare alle 12:30, ma mi hanno spiegato che gli altri orari sono indisponibili. Tranquilli, che ci viene".
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