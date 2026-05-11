De Siervo annuncia: “Il derby si giocherà domenica alle 12:30”

Il derby tra Roma e Lazio si giocherà dunque lo stesso giorno della Finale degli Internazionali di Tennis così come previsto inizialmente. Tramontata definitivamente la possibilità dello slittamento a lunedì, ipotesi che lo stesso De Siervo ha definito "fantasiosa o impercorribile". Una decisione che di certo non farà felice Maurizio Sarri che nei giorni scorsi aveva dichiarato: "È un insulto a Roma, alle due società romane, ai tifosi e qualcuno deve pagare. Spero che non ci facciano giocare a quell’ora, anche solo chi l'ha proposto se ne deve andare. Sicuramente io non vengo, non vi faccio le interviste per protesta. Vado in panchina poi mi alzo e me ne vado". Diverso invece il parere di Gasperini: "Non ci sono altri orari. Nessuno è felice di giocare alle 12:30, ma mi hanno spiegato che gli altri orari sono indisponibili. Tranquilli, che ci viene".