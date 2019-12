De Rossi verso la conferma, la prossima stagione sarà ancora un giocatore del Boca

Daniele De Rossi continuerà la sua esperienza in Argentina. Secondo Fox Sport, la prossima stagione l’ex capitano giallorosso e Carlitos Tevez giocheranno ancora insieme nel Boca Juniors. Sembrano dunque definitivamente superati i problemi muscolari che avevano tenuto fuori il centrocampista romano per alcune partite e che avevano messo in dubbio la sua permanenza in Sud America. Ora, invece, è tornato nella Capitale per la pausa del campionato dove sta ritrovando gli amici di sempre tra cene e qualche gita fuori porta. Ripartirà i primi di gennaio alla volta di Buenos Aires.