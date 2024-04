De Rossi: “L’Udinese è forte”. Materazzi difende Mancini: “Solo sfottò”

Archiviata la sbornia post San Siro, per la Roma è già vigilia di campionato. Domani i ragazzi di De Rossi affronteranno l'Udinese di Cioffi per far diventare il sogno Champions in una concreta realtà visto il quasi matematico accesso anche della quinta classificata alla massima competizione europea. Nel pomeriggio i giallorossi sono scesi in campo per il consueto allenamento di rifinitura nel centro sportivo del Monza sotto lo sguardo attento del tecnico giallorosso che ha anche parlato ai canali ufficiali del club: "Ho in mente di sentire come stanno i giocatori e preservarli da qualche acciacco che in passato ci ha costretti a farne a meno. Abbiamo negli occhi il derby e Milano, ma anche la partita di Lecce. L'obiettivo deve essere non ripetere quell'atteggiamento lì dall'inizio". Queste le sue prime parole alle quali hanno poi fatto seguito quelle sull'Udinese: "Li conosciamo ma non basta. Sono una squadra forte, molto fisica, più forte della classifica che hanno. Dobbiamo stare attenti, rispettosi del loro valore". Della sfida di domani alla Dacia Arena hanno anche parlato Cioffi e Carnevale: "Con Mourinho la squadra era più diretta, con De Rossi fa più palleggio, più trame di gioco. Mi aspetto un turnover relativo nonostante abbiano un impegno importante in coppa con il Milan e poi uno scontro diretto contro il Bologna". Queste le parole del tecnico. Il dirigente bianconero ha poi aggiunto: "Un punto sarebbe oro contro la Roma, ma i bianconeri dovranno giocare per vincere. Chiaramente questa Roma è un avversario difficile. Però io sono convinto che De Rossi attuerà il turnover". Dopo l'allenamento odierno De Rossi ha anche voluto ringraziare il Monza per l'accoglienza ricevuta: "Ci tenevamo a ringraziare il dottor Galliani, Raffaele Palladino, per l'accoglienza straordinaria e complimentarci per la bellezza del loro centro sportivo". Pronta anche la risposta del club brianzolo: "È stato un piacere ospitarvi". Sotto il post tantissimi tifosi giallorossi hanno chiesto alla squadra di Palladino di fermare il Bologna nel match di questa sera: "Fateci un bel regalo stasera ragazzi", "Grazie per l'ospitalità, non dimenticate i 3 punti stasera mi raccomando".