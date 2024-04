Lazio, striscione contro Mancini a Ponte Milvio

Gli ultras biancocelesti non sembrano aver digerito la sconfitta nel derby e a quasi una settimana di distanza attaccano il difensore giallorosso

È passata quasi una settimana dalla sconfitta della Lazio nel derby contro la Roma per mano di Gianluca Mancini, match winner della stracittadina di sabato scorso, ma alcuni tifosi biancocelesti non sembrano aver ancora digerito il boccone amaro. Nei pressi di Ponte Milvio gli ultras laziali hanno, infatti, esposto uno striscione offensivo nei confronti del difensore giallorosso che recita: "Mancini cesso de Roma", con di fianco la firma del gruppo ultras della Curva Nord. La foto con lo striscione è stata pubblicata nel profilo ufficiale del gruppo di tifosi. Periodo sconfortante per i sostenitori della Lazio che oltre ad aver contestato la squadra nella gara di ieri sera contro la Salernitana, continuano a prendersela con il vice capitano della Roma dopo il tanto discusso caso della bandiera con il ratto sventolata da lui a fine partita.