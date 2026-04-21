Daniele De Rossi - ospite allo spettacolo teatrale di Adani, Cassano e Ventola 'Viva el Futbol' ha analizzato la stagione al Genoa. L'ex allenatore giallorossi ha parlato della salvezza quasi raggiunta anche grazie al successo proprio contro la Roma di marzo. Queste le sue parole: "Il picco è stato il 3-2 contro il Bologna, una roba unica. Da allenatore, con questa squadra, vincere al 90’... se lotti per arrivare in Champions, come mi era successo a Roma, è una cosa. Ma è diverso se vinci al 90’ quando hai la pressione delle squadre dietro di te che non vogliono retrocedere, sono tre punti che pesano di più. Poi però penso anche alla vittoria con la Roma o a Verona: lì ho capito che eravamo salvi, non numericamente ma con il percorso".