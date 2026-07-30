Santiago Castro è, finalmente, un nuovo giocatore della Roma. L'acquisto dell'attaccante argentino, arrivato nella Capitale lunedì notte e accolto da una folla di tifosi in festa alla stazione Termini, è stato ufficializzato solamente questa mattina. Tra i tanti post diffusi dal club giallorosso sui propri canali social, c'è uno che ha strappato la risata più fragorosa di tutte. Sul profilo TikTok della Roma, infatti, si vede Castro correggere una delle fermate della Linea B della metro capitolina. Da 'Castro Pretorio' a 'Santiago Castro', con in sottofondo il consueto annuncio che si sente sulla banchina quando il treno è in arrivo. "Una nuova fermata in città", ha scritto il club.