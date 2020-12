CSKA Sofia-Roma, gastroenterite per Calafiori: non va neanche in panchina

Problema dell’ultimo minuto per Riccardo Calafiori: il terzino è stato colpito da una gastroenterite e non è neanche in panchina per CSKA Sofia-Roma. Il classe 2002, in gol nell’ultima partita di Europa League contro lo Young Boys, avrebbe dovuto giocare di nuovo da titolare sulla fascia sinistra. Al suo posto ci sarà Mory Bamba, all’esordio con la maglia della Roma.

Bamba ha giocato solo tredici minuti quest’anno nel campionato Primavera, ma è in lista perché è da oltre due anni nel settore giovanile giallorosso, cosa che non vantano alcuni suoi compagni di squadra (perché arrivati questa estate) che invece erano inamovibili nelle scelte di Alberto De Rossi prima dello stop del campionato.

Si ferma così a due la striscia di partite consecutive in Europa League per Calafiori dopo quelle con Cluj in trasferta e Young Boys all’Olimpico.