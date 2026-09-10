Cristante è stato il trascinatore della Roma. Bryan, con un gol, ha regalato il primo punto Champions ai suoi giallorossi. Dopo il match, ha parlato ai microfoni di Sky. Ecco le sue parole:

Una Roma a testa alta, come valuti la prestazione? "Ottima, abbiamo gestito la partita dal primo minuto. Siamo riusciti ad andare in vantaggio, anche il secondo abbiamo attaccato noi. Peccato per il gol subito ma ottima prestazione".

Cosa hai pensato sul gol? Che fosse l'attimo decisivo? "Era ancora presto ma era importante andare in vantaggio. Oltre al gol abbiamo fatto un'ottima partita per essere la prima europea di Champions della stagione. Peccato per il pareggio ma torniamo a testa alta".

Cercavate delle risposte, anche qui avete dato la dimostrazione di essere sulla buona strada. "Siamo partiti dal primo minuto decisi, abbiamo interpretato bene i 90 minuti. Hanno avuto 2-3 contropiedi, torniamo a casa a testa alta e aspettiamo la prossima".