Countdown Zaniolo e Fonseca disegna il prossimo mercato, ma il progetto Roma resta in bilico

Incassato lo scivolo per la ripresa degli allenamenti collettivi al 18 maggio, ora il calcio italiano cerca di fare squadra per trovare con il Governo la soluzione migliore per ripartire. Anche Gravina tende una mano al Ministro Spadafora nel comunicato di oggi: “Continueremo a dialogare con le istituzioni avanzando proposte, recependo osservazioni e proponendo soluzioni. La Commissione medico scientifica della FIGC ha stilato un protocollo molto rigoroso, ma siamo pronti ad integrarlo e a modificarlo”. Nel frattempo i club navigano a vista, ma la Roma in settimana manderà a casa dei propri calciatori i medici per completare i test propedeutici al ritorno in campo. Insomma, quando Fonseca ritroverà i suoi calciatori a Trigoria avrà il gruppo al gran completo. Anche il recupero di Zaniolo, infatti, procede spedito come testimonia il professor Mariani. “Il ginocchio è guarito, tornerà presto a disposizione dello staff” ha detto dopo l’ultimo consulto fatto la settimana scorsa. Poi una piccola previsione: “Se il campionato ricominciasse a giugno, so che l’ultima giornata si disputerebbe alla fine di luglio, e l’avversario sarebbe proprio la Juventus. Può essere che Nicolò per quel giorno possa essere in campo”.

MOVIMENTI – Meno certezze invece le regala il calciomercato, le cui date sono ancora tutte da definire. Fonseca, però, ha le idee chiare: “Mkhitaryan deve restare. Anche lui sarebbe felice di rimanere e mi piacerebbe lavorare ancora con lui”. Non manca qualche indicazione a Petrachi: “Onestamente ci sono un paio di giocatori dello Shakhtar che vorrei, ma non sarà facile. Lì ci sono molti giocatori che sono già pronti per i top club europei”. Si espone molto il portoghese che comunque resta preoccupato per la trattativa Smalling. Difficile immaginare un “happy ending” se non si dovessero abbassare le richieste del Manchester United. Per questo motivo il diesse giallorosso si sta muovendo su più tavoli per non farsi trovare impreparato e le soluzioni sono diverse: dal più esperto Vertonghen al giovane Niakhatè, passando poi per Lovren. Chi sicuramente non resterà nella Capitale è Kalinic, il quale farà ritorno all’Atletico Madrid e su di lui sarebbe già forte l’interesse del Fenerbahce in Turchia. Attenzione poi alla situazione Schick. La Roma conta di incassare i soldi del riscatto (28 milioni) dal Lipsia, ma il club tedesco vorrebbe ottenere uno sconto del 50%.

PROGETTO – La prossima settimana l’agente Paska è pronto a volare in Germania per mediare sapendo che i giallorossi non accetteranno mai un taglio così netto rispetto gli accordi presi, complice una situazione economica non rosea. In tal senso il club presenterà giovedì la relazione sul bilancio con un ritardo di un mese per colpa del coronavirus. I numeri, già in rosso nell’ultimo esercizio, potrebbero peggiorare a causa della crisi. A dare un po’ di respiro ci hanno pensato i giocatori, Fonseca con il suo staff e i dirigenti, che hanno rinunciato a parte degli stipendi annui. Ma per tenere in piedi il progetto ed evitare il ridimensionamento potrebbe non bastare. Da inizio stagione a Trigoria hanno ripetuto più volte l’importanza di ritornare in Champions, nonostante Fonseca abbia dichiarato che mancarla “non sarebbe un fallimento”. La speranza è di trattenere comunque giocatori come Zaniolo e Pellegrini, indicati dai piani alti come uomini del futuro su cui puntare nell’attesa che possa ristabilirsi anche la trattativa con Friedkin. Un altro calciatore sul quale il tecnico giallorosso vorrebbe puntare è Kluivert che oggi è tornato a far parlare di sé per delle dichiarazioni rilasciate in Olanda. “Meglio vincere l’Europeo con la Nazionale che la Champions con la Roma” ha detto l’esterno. Parole che non hanno fatto molto piacere ai tifosi, pronti comunque a perdonarlo se ripagati con grandi prestazioni.