Mercato Roma, dalla Turchia: il Fenerbahce pensa a Kalinic

Sirene turche per Nikola Kalinic. Secondo quanto riporta il portale fanatik.com, il centravanti giallorosso sarebbe entrato di prepotenza nel mirino del Fenerbahce. Il club di Istanbul infatti si prepara ad accogliere Nenad Bjelica come nuovo allenatore e, per accontentarlo, potrebbero puntare forte sull’attaccante al momento alla Roma. Ancora sono molti i dubbi riguardanti il suo futuro in giallorosso, visto che la mancanza di continuità fisica e i tanti infortuni in stagione ne hanno compromesso le prestazioni. Da lontano ad osservare tutto c’è l’Atletico Madrid, che detiene ancora il cartellino della punta e che spera di trovare un acquirente per la prossima stagione.