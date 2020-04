Roma, niente ‘happy ending’ con Smalling: da Vertonghen a Niakhaté, Petrachi cerca l’erede

La Roma riapre la caccia al centrale. Non che le prestazioni di Mancini e Smalling abbiano deluso, ma la situazione precaria legata al difensore porta inevitabilmente Petrachi a ragionare su un sostituto. Chris – come ormai noto – resterebbe più che volentieri nella capitale, ma il Manchester United spara alto per il riscatto (20-25 milioni), forte anche di parecchi interessamenti ricevuti da altri club di Premier. E con la spending review dovuta al coronavirus, oltre a una possibile nuova assenza dalla Champions, i giallorossi non possono lasciarsi andare a spese pazze. Soprattutto per un giocatore che va verso i 31 anni. Per questo il ds della Roma cerca il suo erede, un calciatore magari di esperienza che permetta di contenere i costi. E la lista dei papabili è lunga, con diverse fumature da considerare.

