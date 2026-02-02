Costacurta promuove Zaragoza: “Ha qualità anormali, a Roma può esplodere”

E' il giorno di Udinese-Roma, ma è anche il Zaragoza-day in casa giallorossa. La famosa ala sinistra di piede destro è sbarcato nella Capitale nella notte ed è stato ufficializzato nel tardo pomeriggio odierno. A promuovere l'acquisto della Roma in prestito con obbligo condizionato dal Bayern Monaco via Celta Vigo è stato anche Alessandro 'Billy' Costacurta, che a Sky ha dichiarato: "Zaragoza può far impazzire. Col Bologna ha giocato bene, mi ha fatto una buona impressione. A Roma può davvero esplodere, ha qualità che non sono normali".