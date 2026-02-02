La Roma è chiamata a rispondere alle vittorie di Napoli, Inter e Juventus - in attesa di Bologna-Milan - per restare ancorata al gruppo Champions e riconquistare il terzo posto. Alle 20:45 il calcio d'inizio a Udine per il match contro la squadra di Runjaic. Gasperini ritrova Hermoso che è subito titolare al fianco di Ndicka e Mancini, davanti a Svilar. A centrocampo ci sono Cristante ed El Aynaoui vista l'assenza di Koné, sulle fasce Celik e Wesley. Malen guida l'attacco giallorosso, alle sue spalle Soulé e Pellegrini.
Udinese-Roma, le formazioni ufficiali di Runjaic e Gasperini
Attacco guidato da Malen, Soulé e Pellegrini. In difesa torna Hermoso titolare
Udinese-Roma, le formazioni ufficiali:—
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Karlstrom, Miller, Zemura; Ekkelenkamp, Atta; Davis. A disposizione: Padelli, Nunziante, Goglichidze, Kabasele, Zarraga, Camara, Gueye, Arizala, Bayo, Zaniolo. Allenatore: Runjaic.
ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. A disposizione: Vasquez, Gollini, Rensch, Angelino, Tsimikas, Ziolkowski, Ghilardi, Pisilli, Venturino, Arena, Della Rocca, Vaz. Allenatore: Gasperini.
