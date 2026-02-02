Udinese-Roma, le formazioni ufficiali di Runjaic e Gasperini

La Roma è chiamata a rispondere alle vittorie di Napoli, Inter e Juventus - in attesa di Bologna-Milan - per restare ancorata al gruppo Champions e riconquistare il terzo posto. Alle 20:45 il calcio d'inizio a Udine per il match contro la squadra di Runjaic. Gasperini ritrova Hermoso che è subito titolare al fianco di Ndicka e Mancini, davanti a Svilar. A centrocampo ci sono Cristante ed El Aynaoui vista l'assenza di Koné, sulle fasce Celik e Wesley. Malen guida l'attacco giallorosso, alle sue spalle Soulé e Pellegrini.