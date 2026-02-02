Ora è ufficiale: Zaragoza è un nuovo giocatore della Roma

Adesso è ufficiale: Bryan Zaragoza è un nuovo calciatore della Roma . Il club giallorosso accoglie quello che, con tutta probabilità, è l'ultimo colpo di un importante mercato di gennaio che ha visto arrivare nella Capitale Vaz, Malen e Venturino, oltre al fantasista spagnolo. Il classe 2001 arriva dal Bayern Monaco via Celta Vigo con la formula del prestito oneroso (3 milioni + bonus al raggiungimento di 5 gol) con diritto di riscatto a 13.5 milioni che diventa obbligo al 50% delle presenze (di almeno 45') e con la qualificazione alla prossima Champions o Europa League della Roma. Il club bavarese manterrà il 10% su futura plusvalenza . In giallorosso Zaragoza vestirà la maglia numero 97. Ecco la nota del club:

"L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Bryan Zaragoza dal Bayern Monaco. L'operazione si conclude in prestito con diritto di riscatto. Nato il 9 settembre 2001 a Malaga, l'esterno cresce calcisticamente nel Granada. Nel 2020-21 passa a titolo temporaneo all'El Ejido. Tornato alla base, resta al Granada fino al 2024, anno in cui viene acquistato dal Bayern Monaco. Nelle ultime due stagioni ha militato in prestito nell'Osasuna e nel Celta Vigo. Conta 74 presenze tra Liga e Bundlesliga con 17 partecipazioni ai gol (8 reti, 9 assist). Con la nazionale spagnola colleziona tre presenze e 1 realizzazione tra il 2023 e il 2024. Ha scelto la maglia numero 97. Benvenuto a Roma, Bryan!"