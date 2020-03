Coronavirus, Serie A a porte chiuse: ecco le partite della Roma senza tifosi

Dopo le indiscrezioni e le prime dichiarazioni di politici e addetti ai lavori, adesso è arrivata anche dalle sedi ministeriali l’ufficialità della ratifica del decreto sugli eventi sportivi. Fino al 3 aprile in Italia infatti sarà possibile il regolare svolgimento dell’attività agonistica disputando le competizioni a porte chiuse. Inoltre, per quanto riguarda la Serie A, si è deciso di iniziare a ristabilire la regolarità del calendario (manca solo l’ufficialità) recuperando nel prossimo weekend (7-8 marzo) le partite della 26esima giornata di campionato che non si sono disputate nello scorso fine settimana. Il resto del programma verrà slittato di una settimana, con la 27esima giornata che si disputerà invece nel weekend del 14-15 marzo. Per le altre partite in sospeso, in mancanza di accordi diretti tra le società coinvolte, sarà disponibile il 13 maggio come data limite nella quale disputare le sfide.

CALENDARIO – La Roma è una delle poche squadre che ha disputato regolarmente tutte le gare come da calendario, ma il prossimo fine settimana sarà costretta a fermarsi. La Samp infatti recupererà il match con il Verona e affronterà i giallorossi il weekend successivo. La prossima gara che dovrebbe attendere la squadra di Fonseca sarà così la trasferta di Siviglia in Europa League, match che potrebbe anche giocarsi a porte chiuse in base alle disposizioni delle autorità sanitarie spagnole (ma il club spagnolo per il momento ha comunicato di non avere indicazioni in merito). Poi, in attesa che la Lega faccia chiarezza sugli orari, il gruppo romanista avrà la gara di campionato con Ranieri, il ritorno con gli andalusi, la trasferta di San Siro contro il Milan. Salvo nuove disposizioni, i tifosi potranno tornare all’Olimpico il weekend del 4-5 aprile con l’Udinese, visto che il weekend precedente il campionato è fermo per la sosta.

12/03 Siviglia-Roma ore 18.55

15/03 Roma-Sampdoria (Olimpico a porte chiuse)

19/03 Roma-Siviglia ore 21.00 (Olimpico a porte chiuse)

22/03 Milan-Roma ore 20.45 (San Siro a porte chiuse)

05/04 Roma-Udinese ore 18 (Olimpico a porte aperte)