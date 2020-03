Coronavirus, i Campioni del Mondo di Germania 2006 di nuovo in campo per vincere una nuova sfida – FOTO

L’Italia è in piena emergenza Coronavirus. Negli ultimi giorni molti personaggi famosi, tramite i propri profili social, hanno voluto promuovere varie iniziative di solidarietà per la raccolta fondi per i vari reparti di terapia intensiva degli ospedali italiani. Anche i Campioni del Mondo di Germania 2006 hanno voluto dare una mano, nello specifico alla Croce Rossa Italiana per aiutare il nostro paese nel combattere il COVID-19. All’iniziativa hanno aderito tutti gli ex calciatori dell’Italia di Marcello Lippi, tra cui anche gli ex Roma Francesco Totti, Daniele De Rossi e Simone Perrotta.