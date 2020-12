Coppa di Portogallo, il Braga batte 7-0 il Montijo e accede agli ottavi

Nessun problema per il Braga, nel quarto turno della Coppa di Portogallo. I prossimi avversari europei della Roma hanno battuto 7-0 il Clube Olimpico Montijo, squadra di terza divisione, qualificandosi per gli ottavi di finale che si disputeranno a gennaio. Gara mai in discussione, con la resistenza dei padroni di casa che è durata fino al 28′, minuto del gol di Abel Ruiz, subito seguito dalla rete di Paulinho (30′). Nella ripresa sono andati a segno: Ricardo Horta (72′), Joao Novais (77′, su rigore), Tormena (85′), Galeno (87′) e l’ex Genoa Iuri Medeiros (90′). Prosegue, dunque, l’avventura degli uomini di Carlos Carvalhal nella Taça de Portugal.