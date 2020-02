Conte: “Scudetto? È un sogno per noi come per Atalanta, Lazio e Roma”

Nella conferenza stampa dopo la vittoria in rimonta (4-2) nel derby, Antonio Conte ha parlato della corsa scudetto che vede l’Inter al momento davanti a tutti insieme alla Juventus e a un punto di distanza dalla Lazio. Il tecnico ha commentato così la situazione: “Lo scudetto è un sogno, ma come lo è per noi lo è anche per la Lazio, o Atalanta e Roma”. Poi ha aggiunto: “Parliamo di un campionato stradominato dalla Juventus, oggi invece quantomeno c’è un po’ di bagarre, ma molto dipenderà da noi“.

Conte ha poi spostato l’attenzione sul tour de force che attende i nerazzurri: “Abbiamo un ciclo davvero importante di 10 partite, perché dobbiamo sederci a più tavoli perché abbiamo fame. Complimenti ai giocatori per lo spirito, siamo felici per i tifosi perché meritano questa soddisfazione“.