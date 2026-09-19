Christian Chivu ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggi contro la Roma. Queste le sue parole:

L'approccio è stato ancora una volta difficoltoso, poi nella ripresa l'avete voluta subito riprendere: perché succede? "Parto dal secondo tempo, ciò che dovevo dire sul primo tempo l'ho detto all'intervallo e rimane nello spogliatoio tra me e i giocatori. Nel secondo tempo per atteggiamento, grinta, qualità e personalità abbiamo fatto una grande partita, contro una grande squadra. La Roma sapevamo che cosa rappresentasse. E' stata una bella partita, nel secondo tempo abbiamo tirato fuori qualcosa in più rispetto all'inizio di stagione. Partirei da quello. Lavoreremo per limare determinate cose che rimangono tra me e loro. E' stata una bella partita, contro una squadra forte e in un campo dove non è facile giocare".

Come fa questa squadra ad essere così forte da cancellare uno 0-2? "Bisogna ripartire da quello, bisogna fare meglio nell'approcciare le gare. Non pretendo di superare quanto fa l'avversario, ma almeno pareggiare l'intensità... Ci sta, si impara e si va avanti. Rispetto all'anno scorso, a questo punto della stagione siamo a un buon punto. L'anno scorso eravamo messi un pochino peggio e quest'anno abbiamo affrontato due scontri diretti contro Napoli e Roma. I 13 punti sono un buon risultato, ma sappiamo che c'è tanta strada da fare e tante cose su cui lavorare. Mi prendo quanto di buono fatto nel secondo tempo".

Era particolarmente commosso nel minuto di silenzio per Mazzola, che le aveva chiesto un altro Scudetto e a Lautaro la Champions: può diventare una promessa? "Mi unisco al mondo calcistico nelle condoglianze. Abbiamo perso un'icona del calcio e dell'Inter, una leggenda per l'Italia e per il mondo. Mandiamo le condoglianze alla famiglia, ci dispiace un sacco".

I motivi del primo tempo riguardano la motivazioni, la percezione che la squadra ha di sé o altro? "Ripeto, quello che ho detto nello spogliatoio resta lì. Non dico determinate cose. Siamo consapevoli di ciò che non abbiamo fatto nel primo tempo. Nel calcio la palla o si ha o non si ha, dobbiamo migliorare quando non la abbiamo".

Sa che è il più veloce tecnico dell'Inter a raggiungere 100 punti? "Sono numeri, si va avanti".