Prime Video ha scelto le prime sei partite delle fase campionato della Champions League 2026-27 che trasmetterà in esclusiva. La piattaforma di Amazon ha ovviamente rivolto grande attenzione alle italiane, con la Roma protagonista. Saranno visibili su Prime, infatti, la sfida contro il Real Madrid con il ritorno di Mourinho all'Olimpico di mercoledì 14 ottobre alle 21 e quella contro il PSG dell'ex Luis Enrique al Parco dei Principi di mercoledì 25 novembre, sempre alle 21. Le restanti gare della squadra di Gasperini saranno invece visibili su Sky. Restano invece da stabilire le scelte relative alle ultime due giornate della League Phase, previste il 19 e 20 gennaio 2027 e, per l’ottavo turno, il 27 gennaio. Prime Video individuerà le partite successivamente, tenendo conto dell’andamento delle formazioni italiane e della situazione classifica. E' possibile immaginare però che in almeno una delle due occasioni protagonista possa essere il Como, visto che le prime sei giornate vede equamente divise le altre italiane (Inter, Napoli e Roma) e soprattutto che i lariani in quei due turni affronteranno Barcellona e PSG.