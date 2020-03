Celebrity Hunted, Totti: “Per scappare mi sono nascosto tra i frati. Li inviterò a casa per vedere le puntate”

Da celebrità a scomparso di lusso. Francesco Totti ha parlato al settimanale TV Sorrisi e Canzoni riguardo l’esperienza nel programma prodotto da Amazon ‘Caccia allo scomparso‘, la cui prima puntata andrà in onda il 13 marzo prossimo. Queste le parole dell’ex capitano della Roma: “Ho avuto nostalgia di casa ma mi sono divertito, soprattutto perché ho sfruttato la forma fisica allenata per anni sui campi da calcio per sfuggire velocemente a chi mi inseguiva. Il programma è davvero divertente e imprevedibile: a un certo punto mi sono nascosto pure tra i frati di un convento! Anzi, li ho già invitati tutti a casa mia per vedere le puntate“.