Caso Diawara, la Roma presenterà ricorso

La Roma non ci sta. In seguito alla decisione del Giudice Sportivo di infliggerle lo 0-3 a tavolino contro l’Hellas Verona per un errore nella compilazione della lista consegnata alla Lega, il club giallorosso ha deciso di presentare ricorso. “L’AS Roma presenterà reclamo contro la decisione del giudice sportivo, che ha decretato la sconfitta per 0-3 dei giallorossi nella partita contro il Verona, conclusasi sabato 19 settembre con il risultato di 0-0″, si legge nella nota ufficiale. Un’eventualità già circolata ieri, ma confermata in queste ore. La squadra di Paulo Fonseca dovrà quindi attendere ancora, mentre la società si appellerà alla buona fede, oltre che al fatto che l’errore non ha condizionato in nessun modo il risultato della partita.