Caso Diawara, Gravina: “Poche speranze per il ricorso della Roma”

Il giudice sportivo ha assegnato alla Roma lo 0-3 a tavolino per l’impiego di Amadou Diawara, nonostante il guineano non fosse presente nella lista degli “over” comunicata dalla società giallorossa. Adesso il club presenterà il ricorso, ma secondo il presidente della Figc Gabriele Gravina, difficilmente la Roma riuscirà farsi restituire il punto del Bentegodi: “Ci sono poche speranze per un eventuale ricorso. C’è stata l’applicazione di una norma molto chiara, ma lasciamo ogni valutazione ai giudici che sono molto attenti e preparati e possono dare un giudizio più preciso“. Queste le sue parole a margine del Premio Colautti.