Il Cardiff City mette in archivio una delle vittorie più prestigiose degli ultimi anni, anche se in amichevole. La squadra di Brian Barry-Murphy batte 4-1 quella di Gasperini e nel postpartita il tecnico dei gallesi ha espresso la propria soddisfazione per il poker rifilato ai capitolini: "È stato un ottimo test per noi. Volevamo questa partita proprio per via dell'avversario, ed è stata combattuta come ci aspettavamo, quindi è stata davvero utile per noi. Sentiamo di essere migliorati durante tutto il precampionato. Ovviamente abbiamo ancora molta strada da fare e molto da migliorare, ma penso che l'intensità della partita fosse proprio ciò di cui avevamo bisogno per crescere e migliorare fisicamente, e ha funzionato. Si vuole sempre qualcosa di più, ma siamo consapevoli di quanto poco abbiamo giocato e capisco che dobbiamo essere pazienti con i giocatori mentre si adattano fisicamente al nostro stile di gioco".