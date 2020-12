Candela, messaggio d’amore alla Roma. E Totti risponde: “Grazie per essere venuto qui” – FOTO

Quello di Vincent Candela per la Roma e per la città è un’amore senza fine. Il francese ha scritto un altro messaggio al miele sui social per la squadra con cui è diventato campione d’Italia nel 2001. “Grazie Roma” le parole dell’ex terzino. Un messaggio semplice ma pieno di sentimento, al quale ha risposto Francesco Totti con un commento: “Grazie a te che sei venuto a Roma”. Uno scambio che avrà fatto piacere ai più nostalgici. I due, compagni per tanti anni in giallorosso, sono rimasti amici nel corso degli anni e collaborano nell’agenzia di scouting dello storico capitano, la CT10. La scorsa settimana si sono ritrovati a casa di Totti per una partita di padel. Insieme a loro anche Daniele De Rossi.