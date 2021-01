Calciomercato Roma, interesse del Torino per Diawara

Amadou Diawara non ha potuto partecipare alla gara di Coppa Italia contro lo Spezia per via di un infortunio. Un peccato, visto che per il guineano sarebbe stata un’occasione per mettersi in mostra, dopo aver perso il posto da titolare in questa stagione. In chiave mercato, nei confronti del centrocampista c’è da registrare, come riporta “Sky Sport”, l’interesse del Torino, alla ricerca di un sostituto di Meité, passato al Milan. Al momento, però, la Roma non ha aperto alla trattativa.