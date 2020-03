Cagliari-Roma, la Lega cambia la firma del quarto gol: ora è di Mkhitaryan

La Roma conferma i segnali di ripresa vincendo una partita insidiosa in casa del Cagliari. Fattore ‘K’ decisivo con i gol di Kluivert, Kalinic e Kolarov. Anche se la Lega, in realtà, alla fine il quarto gol giallorosso ha deciso di non assegnarlo al terzino serbo. A cambiare la firma un presunto tocco di Mkhitaryan sulla punizione del compagno, che cancella il settimo sigillo stagionale del numero 11 e invece – come si legge sul sto ufficiale – segna il pareggio proprio dell’armeno. L’ex Arsenal, infatti, sale a quota 6 con 3 assist: in queste settimane ha letteralmente spostato gli equilibri della Roma, sempre decisivo. Poco male, l’importante sono tre punti fondamentali per la corsa Champions. E in ogni caso, con Mkhitaryan, anche il fattore K rimane intatto.