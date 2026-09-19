Se c'è un giocatore che la Roma rischia di aver salutato a malincuore la scorsa estate, questo è Alessandro Romano. Prodotto di fatto del settore giovanile giallorosso, poche settimane fa ha detto 'addio' alla Capitale per sposare il progetto del Cagliari. In rossoblù il centrocampista classe 2006 ha conquistato tutti fino a raggiungere la Nazionale per volontà del CT Mancini. E l'allenatore dei sardi, Pisacane, si è lasciato andare a un paragone "scomodo" nel post-gara della vittoria contro l'Udinese, con una vecchia conoscenza romanista. Queste le sue parole a Sky: "Romano? Secondo me non sa neanche lui quanto è forte. È un giocatore completo, se devo fare un esempio è un giocatore allo Strootman con più impatto fisico. Forse Strootman aveva un piede più educato, però è un giocatore che ha comprensione del gioco, ha sacrificio, ha dedizione, sa giocare a calcio. È un giocatore completo. Deve giocare tanto, anche se sbaglia: mi ha spiazzato, rispetto a Palestra che proprio a Udine fece 2-3 errori sembra un giocatore molto più grande dell’età che ha".