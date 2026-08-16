L'amichevole di ieri pomeriggio tra Borussia Dortmund e Roma non è stata una partita come le altre per Donyell Malen. L'attaccante olandese, che ha vestito la maglia giallonera tra il 2021 e il 2025 considerando il Signal Iduna Park come casa sua (132 presenze con 39 gol e 20 assist), ha vissuto 90' e oltre di emozioni. Al triplice fischio l'ex Aston Villa ha scambiato la sua maglia con quella del portiere e amico Kobel: "Domani all'allenamento andrò vestito così", la battuta dell'estremo difensore. "Mi è mancato lo stadio", la risposta dell'olandese. "Mi sei mancato tu", la pronta risposta di Kobel. A immortalare il momento i canali social del club tedesco, che ha scritto: "E' stato un piacere rivederti, Don!". E lo stesso Malen ha commentato: "E' stato bello rivedere volti amici". Ora, però, il focus è tornato sulla Roma in vista dell'esordio in campionato.

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