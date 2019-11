Bundesliga, Union Berlino-M’Gladbach 2-0: Rose perde, ma mantiene il primato

Sconfitta esterna in casa dell’Union Berlino per gli undici del Borussia Mönchengladbach. La squadra di Marco Rose, diretta pretendente al passaggio del turno di Europa League insieme alla Roma, ha perso per due reti a zero contro la formazione di Fischer. Ci pensa Anthony Ujah ad aprire le marcature al 15′ della prima frazione di gioco il raddoppio lo mette a segno Sebastian Andersson al 91′ minuto. Il Borussia mantiene, nonostante la sconfitta, il primo posto in Bundesliga con 25 punti, tenendo il Bayern Monaco a distanza di un solo punto di differenza.