Bundesliga, al Borussia Park spalti gremiti con le sagome dei tifosi: c’è anche Romolo – FOTO

La Bundesliga è ripartita una settimana fa, calamitando l’attenzione di tutti gli sportivi e gli appassionati, come Edin Dzeko che ha rivelato di aver trascorso l’intero weekend davanti alla tv. Oggi si è aperta la seconda giornata del campionato tedesco dopo la ripresa – rigorosamente a porte chiuse – e molta attesa c’era per l’esordio del Borussia Moenchengladbach in casa davanti a migliaia di tifosi di cartone. L’iniziativa del club, infatti, ha permesso ad abbonati e non solo – pagando 19 euro – di avere la propria sagoma in tribuna. E tra tutti i tifosi – oltre agli stessi giocatori e i loro familiari – è spuntata anche la foto di Romolo, mascotte della Roma, come sottolineato anche dal club giallorosso sui social: “C’è anche lui allo stadio”. Sulle tribune dell’impianto, inoltre, anche diversi striscioni come “Contro gli stadi fantasma” o “Il calcio senza tifosi è niente”. L’idea attuata al Borussia Park, in ogni caso, potrebbe fare scuola, vista la grande adesione e il successo riscontrati tra i sostenitori del Gladbach e, a quanto pare, non solo.